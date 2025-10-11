盤中速報 - 以太幣大跌8.4%，報3,967.01美元
鉅亨網新聞中心
以太幣(ETH)在過去 24 小時內跌幅超過8.4%，最新價格3,967.01美元，總成交量達28.07億美元，總市值4,904.13億美元，目前市值排名第 2 名。
近 1 日最高價：4,393.63美元，近 1 日最低價：3,950.69美元，流通供給量：120,706,918。
又稱以太坊，是智能合約平台的先驅，設計概念如同一台眾多用戶網路來運轉的公用電腦，為全球提供開源公共區塊鏈技術平台，協助去中心化的應用程式免受審查和篡改的影響。以太坊2.0將導入分片分鏈，將耗能的「工作量證明」轉為較低能源消耗的「權益證明」。目前已於2021年完成「倫敦硬分叉」升級，改變交易費計算方式。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.16%
- 近 1 月：+0.49%
- 近 3 月：+48.09%
- 近 6 月：+187.11%
- 今年以來：+30.06%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大零幣大跌9.67%，報194.7美元
- 盤中速報 - 文件幣大跌59.81%，報0.91美元
- 盤中速報 - 萊特幣大跌28.08%，報85.41美元
- 盤中速報 - 比特幣現金大跌12.77%，報502.7美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇