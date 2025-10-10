鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.78億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格121,272.5美元，24小時漲跌幅-0.81%；以太幣(ETH)現報價格4,366.37美元，24小時漲跌幅-2.16%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21.22億美元；USDC(USDC)24小時成交量達20.12億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅30.4%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅28.2%；達世幣(DASH)24小時跌幅24%。
近一週漲幅：BounceBit(BB)近一週漲幅18.2%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅18.1%；AEVO(AEVO)近一週漲幅17.2%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅68.6%；愛麗絲(ALICE)近一週跌幅50.7%；Lista(LISTA)近一週跌幅38.5%。
