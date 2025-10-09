鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過20.37億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-09 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：MBL(MBL)24小時跌幅28.4%；大零幣(ZEC)24小時跌幅22.5%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

近一週漲幅：Verge(XVG)近一週漲幅18.9%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅14.6%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅11.5%。