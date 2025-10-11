盤中速報 - 比特幣大跌14.32%，報103,988.69美元
鉅亨網新聞中心
比特幣(BTC)在過去 24 小時內跌幅超過14.32%，最新價格103,988.69美元，總成交量達44.48億美元，總市值22,849.54億美元，目前市值排名第 1 名。
近 1 日最高價：122,550美元，近 1 日最低價：103,800美元，流通供給量：19,912,296。
比特幣是第一個以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣，2008年由Satoshi Nakamoto中本聰發表了比特幣論文，2009年創世區塊誕生。2013年美國聯邦政府將數字貨幣合法化，把比特幣定義為合法資產，受《聯邦證券法》監管，時至今日已有許多歐美國家裁定比特幣為合法商品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.44%
- 近 1 月：+6.79%
- 近 3 月：+4.90%
- 近 6 月：+52.87%
- 今年以來：+28.65%
