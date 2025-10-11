抗關稅「4箭」上路雙月：845家企業搶搭轉型拓點列車 40億金援成最大「及時雨」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-11 11:18

行政院 9 月 11 日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列 460 億元辦理支持產業之 4 大措施，已於 8 月 7 日先行啟動至今滿兩個月，四項措施中「金融支持」的成效最為顯著，已核保 / 申貸金額超過 40 億，解決廠商資金周轉問題，並有 845 家企業申請研發轉型及海外拓點補助。

抗關稅「4箭」雙月成績單：逾840家企業搶搭轉型拓點列車 40億金援成最大「及時雨」。(鉅亨網資料照)

其中，「中小微企業多元發展貸款加碼」的申貸金額最高，已核准 32.1 億元的融資，件數達 332 件。這項措施的優勢在於提供中小企業較低的利率（上限 2.22%），且小額貸款（100 萬元內）可獲 100% 信用保證，對於急需資金調度的企業來說，是立竿見影的幫助。

如果將兩項金融措施（外銷貸款與中小微企業貸款）的融資金額合併來看，總計已核保 / 申貸金額超過 40 億元，展現政府在短期內為產業提供強大資金後盾的執行效率。

經濟部 4 項支持措施截至 10 月 7 日止上網或臨櫃申請情形如下：

一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高 6,000 萬元保證額度、保證成數最高 9.5 成、全額減免保證手續費最長 2 年，非中小企業則提供每家 1 億元保證額度、保證成數 8 至 9 成；目前已核保 18 件，核保融資金額約 8.2 億元。

二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高 3,500 萬元貸款額度、利率上限 2.22%，其中貸款金額在 1,000 萬元以內者利率減碼 1.5%、期間最長 6 個月，貸款 100 萬元以內者保證成數一律為 10 成；目前已申貸 332 件，申貸金額 32.1 億元。

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高 500 萬元，產業聯盟最高 4,000 萬元，企業自籌款須超過全案總經費 50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費 40%；自 8 月 7 日受理申請後，目前申請中計 510 件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高 500 萬元，2 家以上聯合申請補助最高 2,000 萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費 50% 以上；單家、多家僅能擇一申請。自 8 月 7 日受理申請後，已接獲 335 件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。