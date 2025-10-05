鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 13:00

‌



北約成員國波蘭表示，由於俄羅斯對烏克蘭發動空襲，波蘭已於週日（5 日）清晨緊急出動戰機以確保領空安全。烏克蘭官員報告稱，飛彈與無人機正密集襲擊靠近波蘭邊境的利沃夫地區。

俄羅斯連夜轟炸烏克蘭！波蘭週日緊急出動戰機。(圖：Google Maps)

根據《路透》報導，波蘭作戰指揮部在社群媒體上指出：「波蘭與盟軍戰機正在我們的領空執行任務，同時地面防空與雷達偵察系統已提升至最高戒備狀態。」

‌



自九月波蘭擊落疑似俄羅斯無人機以來，歐洲各地包括丹麥哥本哈根與德國慕尼黑都出現無人機目擊與領空入侵事件，造成航空交通混亂。東翼北約成員國目前處於高度戒備。

立陶宛首都維爾紐斯的機場也因疑似氣球群接近而於週六（4 日）深夜關閉數小時。

航班追蹤服務 Flightradar24 顯示，週日清晨，部分商業航班改道，避開靠近烏克蘭邊境的盧布林及熱舒夫 - 賈西翁卡機場。

儘管美國聯邦航空總署（FAA）網站上，並未即時發布熱舒夫與盧布林航班中斷通知，但歐洲航管組織 Eurocontrol 警告，波蘭管制的空域因烏克蘭局勢可能出現大幅延誤。

格林威治標準時間週日凌晨 03:00，烏克蘭空軍表示，烏克蘭全境正面臨俄羅斯新一輪飛彈攻擊威脅。此前數小時，全國多地已響起空襲警報，並警告可能發生無人機與飛彈攻擊。

利沃夫市市長 Andriy Sadovyi 表示，在防空系統全力迎擊俄羅斯無人機攻擊的同時，飛彈正向城市逼近。利沃夫位於烏克蘭西部，距離波蘭邊境約 70 公里。

《路透》目擊者稱，防空系統運作時的轟鳴聲似乎從各個方向傳來。