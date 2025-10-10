鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-10 10:00

‌



大立光周四 (9 日) 召開法說會，執行長林恩平指出，客戶 10 月拉貨力道與 9 月相當，預期 11 月將下滑；台積電周四公布最新營收，9 月營收 3309 億元，第三季營收 9899 億元，創單季新高；行政院主計總處周三 (8 日) 發布 9 月物價變動概況，CPI 創近 4 年半最低水準，以下為本周大事回顧：

大立光法說、台積電Q3營收創高、CPI創近4年半以來新低，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)

〈大立光法說〉林恩平：10 月出貨力道仍為高峰 11 月較 10 月下滑

‌



光學元件股股王大立光 (3008-TW) 2025 年 9 月營收爲 62.35 億元，爲 11 個月來新高，同時，大立光執行長林恩平在周四 (9 日) 召開法人說明會中指出，客戶端在在 10 月的拉貨力道與 9 月相當，而 11 月拉貨力道恐將 10 月下滑，這與台系蘋果供應鏈廠商所指出的 9 月到 10 月的兩大波提貨大潮說法一致。

2025 年第三季毛利率 47.2%，稅後純益 70.8 億元，每股純益 53.05 元，2025 年 1-9 月稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。

2025 年第三季毛利率下滑到 47.2%，稅後純益 70.8 億元，每股純益 53.05 元，2025 年 1-9 月稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。大立光執行長林恩平指出，影響毛利率最重要的因素在於匯率因素，這樣的影響之下，與 2024 年同期相比，影響毛利率達 3 個百分點。

台積電 Q3 營收 9899 億元 季增 6% 超標、創下單季新高

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (9 日) 公布 9 月營收 3309 億 8000 萬元，月減 1.4%，年增 31.4%，第三季合併營收 9899 億 1800 萬元，季增 6.01%，年增 30.31%，累計前三季營收 2 兆 7629 億 6400 萬元，年增 36.4%。受惠 AI、HPC 需求熱絡，加上新台幣匯率升值幅度低於原預期，推升台積電營收超標，並創下單季新高。

創 4 年半新低！CPI 年增率跌至 1.25% 但肉蛋價、房租漲幅很有感

行政院主計總處周三 (8 日) 發布 9 月物價變動概況，消費者物價總指數 (CPI) 較上年同月僅上漲 1.25%，這不僅是 CPI 連續第五個月低於 2% 的通膨警戒線，更創下自 2021 年 4 月以來的 4 年半最低水準，且核心物價連七月低於 2%。但季節性需求使肉類漲幅仍高，蛋類因去年基期較低亦有明顯漲幅，外食及房租服務費也持續上揚，展望 10 月可望維持平穩。

AMD 深度結盟 OpenAI 挑戰輝達霸主地位

晶片製造商超微半導體 (AMD-US) 周一 (6 日) 宣布，與以 ChatGPT 聞名的 AI 模型開發商 OpenAI 達成一項重大的策略合作夥伴關係。

根據 AMD 與 OpenAI 的協議細節，AMD 將供應 6 GW 的 Instinct 系列 GPU，用於驅動 OpenAI 的下一代 AI 基礎設施。作為部署的第一階段，預計將在 2026 年下半年開始投入使用 1 GW 的 Instinct MI450 GPU，並開始認列營收。這個時間框架與 Nvidia-OpenAI 交易中規畫的時程一致。

輝達最新要求！經濟部證實：不限北士科 將盤點適合土地 10/24 前回覆

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 海外企業總部進駐北士科遭遇困難一案，在各界高度關注下出現重大轉機。經濟部周三 (8 日) 傍晚發布新聞，證實已接獲輝達公司委託代表的最新要求，並承諾將全力盤點符合需求的土地，目標在 10 月 24 日前提供回覆。

台達電快閃千金股 9 月營收暴衝 570 億元 月、季同寫新高

台達電 (2308-TW) 周四 (9 日) 公告 9 月營收 570.6 億元，單月首度破 500 億元、創歷史新高，月增 19.2%、年增 28.1%；第三季營收 1503.17 億元，同為單季新高，季增 21.1%、年增 34%。

營收好表現也提前反應在股價走勢上，台達電周四盤中登上千元大關，最高來到 1005 元，改寫新天價，收盤則上漲 18 元或 1.83%，收 999 元，排名晉身至台股第 25 名高價股。

威剛 9 月營收飆近 19 年高 董座：Q4 是記憶體大多頭的起點