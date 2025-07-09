鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-09 19:41

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數位金融時代詐騙手法日新月異，其中 SIM 卡交換詐欺（SIM Swap Fraud）」已成用戶資產與隱私新威脅。臺灣企銀（2834-TW）、中華電信 (2412-TW)、全盈 + PAY、精誠資訊（6214-TW）及鼎盛資科今（9）日宣布攜手合作，舉辦「跨域合作，防詐新紀元」SIM 卡聯防機制發布會，發表全台首創「SIM 卡交換詐欺聯防機制」，為用戶財產安全再築防線。

SIM卡防詐大突破！臺企銀攜手中華電、全盈+PAY、精誠及鼎盛共築聯防機制。（圖：臺企銀提供）

發布會由臺灣企銀董事長李嘉祥主持，中華電信董事長簡志誠、全盈 + PAY 總經理劉美玲與精誠資訊金融服務事業體總經理陶亞光出席。

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李嘉祥表示：「我們擔任金融機構的角色，要讓每一位民眾都能感到『安心』、『省心』，成為用戶背後的把關者，未來臺灣企銀也將持續投入更多資源，強化數位資安，完善防詐機制，提供更安全的金融服務。」

SIM 卡交換詐欺是一種日益猖獗的數位犯罪手法，詐騙集團透過非法手段取得被害人身分資訊後，冒名向電信業者申請補發 SIM 卡。一旦新卡啟用，被害人手機號碼即遭掌控，導致銀行 OTP 驗證碼等通訊被攔截，詐騙者可趁機進行未經授權的數位金融交易，嚴重威脅財產安全，其風險遠超傳統網路詐騙防護範圍。

根據 2024 年美國聯邦調查局（FBI）公布報告顯示，僅 2023 年美國的 SIM 卡交換詐欺投訴案件統計，損失金額就超過 4,800 萬美元（約新台幣 14 億元），凸顯 SIM 卡交換詐騙的嚴重性，也預警著未來臺灣金融與電信產業的犯罪趨勢，且 SIM 卡交換類詐騙由於滲透路徑不易辨識、交易風險時間差極短，若無防範措施將對民眾造成隱患。

臺灣企銀與中華電信、全盈 + PAY、精誠資訊及鼎盛資科聯手，跳脫傳統「事後追查」模式，首度從「事前主動保護用戶」角度出發，首創「SIM 卡交換詐欺聯防機制」，其關鍵核心在於跨域身分驗證技術，當系統偵測到用戶觸及 SIM 卡高風險行為時，將立即啟動多段驗證流程，於交易前即時辨識異常情境，有效遏止詐騙得手機會。此防詐機制未來將逐步擴展多元應用場景，例如金融轉帳、電子支付及會員登入等，全面發揮識詐阻詐效能，強化國內數位金融防詐體系，更有助於推動跨業聯合打擊詐騙的普及與相關應用的多元化發展。