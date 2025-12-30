鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-30 17:01

手機品牌 OPPO 今 (30) 日宣布全新 Reno15 系列正式在台登場，台灣成為該品牌在中國大陸以外的首發市場。OPPO 台灣總經理劉金指出，此舉顯示總部對台灣市場的高度重視，隨著持續打磨產品與深耕用戶經營，看好將有助於 205 年中高階產品的鋪貨動能。

劉金回顧近期市場表現，OPPO 在台銷售成績亮眼，前一代 Reno14 系列銷量較 Reno13 成長百分之三十。旗艦機 Find X9 系列更創下歷代銷售新高，其中 Pro 機型銷量呈現翻倍成長，顯示品牌在高階市場的布局策略已見成效。

此次 Reno15 系列一口氣推出 Pro Max、Pro、Reno15 與 Reno15 F 四款機型，全系列鎖定 Z 世代年輕族群對自我展現的需求。高階的 Pro Max 與 Pro 機型搭載聯發科 (2454-TW) 天璣 8450 旗艦晶片，並配備同級唯一的兩億畫素主鏡頭與三點五倍長焦鏡頭，試圖以旗艦級規格搶攻市場。

在人工智慧應用方面，新機導入業界獨家的出圈拼圖及螢幕補光功能，結合 AI 慢動作實況照片豐富創作手法。全系列機身維持輕薄設計，同時搭載六千五百毫安培大電量電池並支援八十瓦超級閃充，頂規機型更額外加入五十瓦無線閃充技術。