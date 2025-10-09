鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 19:24

‌



「2025 世界投資者週聯合論壇」今 (9) 日登場，恰逢台股再創新高，投信投顧公會理事長尤昭文談及市場展望，他持正面看法，在 AI 題材熱度不減下，市場信心回溫，看好台積電 (2330-TW) 扮演推升指數上攻的關鍵推手，若依照法人推估明後年獲利，台積電股價有機會挑戰 2000 元，並打趣地說「大盤喊 3 萬點都不稀奇了」。

投信投顧公會理事長尤昭文看好神山撐台股 「喊3萬點都不稀奇了」。(鉅亨網記者陳于晴攝)

台股無懼 9 月魔咒屢創歷史新高，近日更是站上 2 萬 7 大關，10/9 終場收在 27301.92 點，上漲 238.24 點、漲幅 0.88%。尤昭文指出，若是從台積電基本面來看，上半年 EPS 已達 29.31 元，法人預估全年 EPS 有望超過 60 元，明、後年甚至有機構預估到 85 元、100 元，展現長線獲利能見度。

‌



護國神山台積電近期也不斷改寫新天價，10/9 以 1440 元作收，有外資目標價喊到 17000 元，更有網友打趣地表示上看 2330 元，對此，尤昭文說，「若以台積電 100 元的 EPS 來計算，在 AI 題材加持下，給予 20 倍本益比，那麼股價就有機會挑戰 2000 元」。

他進一步分析，台積電在海外擴廠的資本支出可望逐步趨緩，將有助於獲利率提升，加上近期美國掛牌 ADR 走勢強於台灣現貨，顯示仍有補漲空間。此外，台股與美股的連動性高，若美國進入降息循環，市場風險資產評價可望同步提升，對蘋果與台積電等科技權值股形成利多。

談及加權指數高點預期，尤昭文笑稱，「現在喊 3 萬點都不稀奇了，連外資中最保守的也都跟著喊。」但他也提醒，短線漲多後仍可能出現震盪，投資人需留意波動風險。