鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-09 18:49

‌



逸達 (6576-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 634 萬元，月減 95.53%，年減 74.84%；第三季營收 1.57 億元，季增 40.18%，年增 96.25%；累計今年前三季營收 2.79 億元，年增 36.3%，創歷史新高。

逸達9月營收年月雙衰退，前三季營收2.79億元仍創高。（圖：shutterstock）

逸達表示，9 月營收主要來自 CAMCEVI 六個月劑型美國終端市場的銷售分潤 563 萬元，以及依 CAMCEVI 三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列的勞務收入 71 萬元。另外，逸達依美國經銷商指示不定期出貨，9 月無供貨給美國經銷商的銷貨收入。

‌



逸達指出，受到經銷商當月客戶組合變動，9 月 CAMCEVI 六個月劑型在美國終端市場的銷售量為 1686 支，月減 14%，銷售分潤也在 9 月受到特定一次性調整影響而減少。

逸達進一步提到，法國代工廠 Fareva 於設備整改升級期間需暫時調整生產線配置，對 CAMCEVI 短期的商業供貨造成影響，過渡期間，銷售夥伴可能調整銷售策略，逸達在銷售分潤上可能產生波動。

逸達表示，法國產線與產能擴充雖然影響 CAMCEVI 短期的供貨，以及權利金收入，不過隨著 CAMCEVI 用於前列腺癌六個月與三個月劑型在全球主要市場上市，加上 2026 年提出第二適應症兒童中樞性性早熟藥證申請，中長期成長動能可期。