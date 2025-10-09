search icon



營收速報 - 興泰(1235)9月營收1,963萬元年增率高達46.35％

鉅亨網新聞中心


興泰(1235-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1,963萬元，年增率46.35%，月增率3.69%。

今年1-9月累計營收為1.20億元，累計年增率62.57%。

最新價為50.3元，近5日股價下跌-17.06%，相關食品工業下跌-0.47%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-20 張
  • 外資買賣超：-22 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1,963萬 46% 4%
25/8 1,893萬 42% 46%
25/7 1,293萬 113% 4%
25/6 1,249萬 18% -3%
25/5 1,284萬 240% -11%
25/4 1,443萬 57% -20%

興泰(1235-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收興泰

相關行情

興泰50.3-4.19%
興泰50.3-4.19%
美元/台幣30.545+0.03%

