營收速報 - 興泰(1235)9月營收1,963萬元年增率高達46.35％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為1.20億元，累計年增率62.57%。
最新價為50.3元，近5日股價下跌-17.06%，相關食品工業下跌-0.47%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-20 張
- 外資買賣超：-22 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1,963萬
|46%
|4%
|25/8
|1,893萬
|42%
|46%
|25/7
|1,293萬
|113%
|4%
|25/6
|1,249萬
|18%
|-3%
|25/5
|1,284萬
|240%
|-11%
|25/4
|1,443萬
|57%
|-20%
興泰(1235-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
