達運光電9月營收年增逾1.7倍 DOCSIS升級拚年底前接北美客戶訂單

2025-10-09

網通廠達運光電 (8045-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收達 1.06 億元，受惠智慧聯網 AIoT 應用業務成長，年增 173.24％；累計前 9 月合併營收為 10 億元，年減 28％；達運光電指出，由於國防、電信營運商，將持續帶動公司未來成長。

達運光電9月營收1.06億元年增逾1.7倍 DOCSIS升級已通過北美客戶驗證最快年底有結果。(圖：shutterstock)

達運光電 9 月營收 1.06 億元，月減 0.9％、年增 173.24％；第三季營收 3.53 億元，季增 5.34％、年減 9.66％；累計前 9 月營收 9.99 億元，年減 27.98％。

達運光電表示，公司主要兩大業務寬頻傳輸設備、智慧聯網 AIoT，其中，受惠於近年來公司積極拓展智慧聯網 AIoT 應用業務的接單動能，效益逐步展開，推升公司今年截至 9 月底整體營收。

達運光電提到，來自智慧聯網 AIoT 應用的業績比重自去年同期的 30％成長至 50％，包括國防、電信營運商等產業客戶針對 AI 影像辨識、國防物聯網等相關服務訂單需求的貢獻，專案訂單能見度長達 3 至 5 年，將支撐未來成長動能。

達運光電指出，公司持續深化在寬頻傳輸設備、國防應用等相關產品與服務的技術升級，尤其區域衝突頻發，聚焦於夜視系統、熱顯像儀、熱影像模組與整機系統等關鍵技術的開發，並開發 AI 熱顯像辨識系統，未來將導入海岸哨兵系統和無人機三光鏡頭應用，有望銷售至台灣及東南亞市場。

展望未來，以達運光電目前在手訂單來看，兩大業務訂單出貨排程與接單動能明確，一方面，配合主要北美大型電信運營商針對 DOCSIS 升級，從 1.2GHz 升級至 1.8GHz 等相關設備的更新與擴充需求，技術升級的訂單已完成客戶嚴苛的驗證，有望於今年底前取得一定的進度成果。