光隆9月營收 7.06億元年月雙增 H2起業外資產處分與建案挹注獲利

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 18:08

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收 7.06 億元，月增 19.29%，年增 6.02%，2025 年 1-9 月營收 62.64 億元，年增 0.26%，光隆處分日本資產及北台灣建案收入將對下半年獲利有挹注效果。

光隆董事長詹賀博。(鉅亨網記者張欽發攝)

光隆 2025 年第三季營收爲 21.64 億元，季減 10.92%，年減 2.49%，但成衣業務接單漸呈穩健。

光隆持續處分日本不動產，預計第三季可認列約有 3000 萬元以上的處分利益；而台灣既有建案亦陸續取得使用執照，將自第四季起挹注營收與獲利。公司強調，在成衣核心動能穩健、新客戶快速成長、ODM 與新產能推進，加上業外資產處分與建案挹注下，對下半年營運維持穩健展望。

光隆在事業群表現方面，9 月成衣營收 4.35 億元，年增 9%、月增 15.5%，第三季及今年以來均持續維持在營收比重 6 成以上，對公司整體毛利率形成穩健支撐。羽絨營收 8085 萬元，年減 10%，但已較上月回升；家紡營收 1.85 億元，月增近 4 成，成為單月營收回升主要動能。

光隆表示，截至 9 月成衣接單率已接近 100%，雖受上半年關稅議題影響，但全年主力客戶仍預期有高個位數成長，新客戶則預期達 25% 左右的成長，占比提升至 11%，且今年多數新客戶訂單均翻倍成長，未來一至兩年貢獻有望持續放大。公司同時強調，成衣部門不僅維持 OEM 優勢，也持續延伸至 ODM 服務，並透過多產地佈局推進，孟加拉新產能即將開出，預期將帶動明年成衣營收維持雙位數成長。