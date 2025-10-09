華南金獲利大躍進！前三季賺近200億成長逾11%  EPS 1.43元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-09 16:07

華南金控 (2880-TW) 於今（9）日公布 114 年 9 月份自結獲利，單月合併稅後淨利達到 26.57 億元，交出亮眼成績單。受惠於核心子公司華南銀行穩健獲利，搭配資本市場熱絡使華南永昌證券、華南產險獲利呈現爆發性成長，推升金控累計前九月稅後淨利逼近 200 億元大關，不僅超越去年同期，坐穩公股金控績優生地位。

華南金獲利大躍進！9月純益26.57億前三季賺近200億成長逾11% EPS 1.43元。（圖:華南金提供）

華南金控 9 月份合併稅前淨利為 30.93 億元，合併稅後淨利為 26.57 億元。累計今年前 9 月，累計合併稅後淨利則高達 199.10 億元，年增一成多，在每股獲利方面，累計前九月每股稅後盈餘（EPS）為 1.43 元。

與去年同期表現相比，華南金控累計稅後淨利 199.10 億元，較 113 年同期的 178.52 億元，年成長幅度高達約 11.53%，顯示獲利成長加速。在每股獲利方面，累計前九月每股稅後盈餘（EPS）為 1.43 元，也較去年的 1.30 元，年增 10.00%，展現卓越的獲利能力與股東回饋潛力。截至 9 月底，每股淨值為 16.37 元。

子公司華南銀行持續扮演獲利引擎。華南銀行 9 月份合併稅後淨利為 22.90 億元；累計前九月合併稅後淨利達 185.56 億元。若與去年同期相比，華銀累計獲利呈雙位數成長，年成長率約達 14%，主要歸功於核心利差收益穩定及手續費收入成長。其累計 EPS 達 1.75 元。

除銀行外的兩大子公司在資本市場及保險本業表現也很突出，華南永昌證券受惠於股市交易活絡與市場評價利益挹注，累計前九月合併稅後淨利達 13.49 億元，相較去年同期獲利有近 5 成的爆發性增長，累計 EPS 衝上 2.06 元，貢獻度顯著提升。