光隆看2025年成衣、羽絨及家紡三大業務持穩向上

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 18:49

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戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收 7.4 億元，月減 13.1%、年減 21.6%；第二季營收為 24.3 億元，季增 45.7%，年減 3.4%；上半年營收 40.99 億元，年增 1.8%。

光隆董事長詹賀博。(鉅亨網記者張欽發攝)

光隆指出，對於 2025 年全年，若以美元計，成衣目前接單狀況良好，全年業績仍看好可超越去年，而羽絨原料在價穩量增下保有雙位數成長，至於家紡，則與去年持平。

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第二季在事業群表現方面，家紡事業在日系主力客戶拉貨動能強勁助力下，營收年增 17.3%，而成衣與羽絨原料，業績均較去年衰退，尤其成衣受客戶因應美國關稅而調整交期及海運艙位難求影響加劇，仍有部份出貨推遲至 7 月，致推升 7 月合併營收為今年高峰，事業群營收比重，分別為 成衣 61%、羽絨原料 26% 及家紡 12%。

另外，光隆也說明因為持有美元現金與美元債券部位較多，第二季受台幣暴升影響，預估可能產生一次性評價匯損，但為非現金性項目，光隆特別重申對明年配息政策不會有影響，仍有信心可保持在 2013 年以來的平均水平。