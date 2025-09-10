光隆獲固定收益與建案交屋挹注下半年營運穩健推進

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 14:26

‌



戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收 5.92 億元，月減 31.79%、年減 17.22%；累計 2025 年前 8 月營收 55.58 億元，年減 0.42%。光隆指出，8 月成衣業務約有 340 萬美元（新台幣 1.04 億元）因客戶交期延後至 9 月出貨，若排除此一次性因素，成衣營收實際較去年同期成長 5%，合併營收也僅年減約 6%。

光隆董事長詹賀博。(鉅亨網記者張欽發攝)

光隆指出，在接單動能方面，成衣事業持續為光隆核心，占比維持在 6 成以上，今年接單金額已超過去年全年，並完成年度目標的 96% 以上；其中新客戶訂單佔比超過一成，顯示客戶基礎持續擴大。由於美國關稅政策已陸續底定，客戶下單意願趨於穩定，成衣訂單能見度已顯著回升。

另外，光隆在孟加拉的新產能已進入打樣階段，預計於 9 月底正式接單，下半年也新增兩個歐洲品牌客戶，有助於中長期客戶結構的優化與多元化。

同時，光隆自第三季起，固定收益資產的租金收入也將開始貢獻獲利，每季約 1,200 萬元，全年合計約 4,800 萬元，預估每股貢獻約 0.3 元；此外，部分建案將開始交屋，預計今年下半年可再挹注每股約 0.25 元至 0.5 元。這些穩定的業外收益，將成為公司持續配息與本業擴展資金來源的一部分。

另外，光隆指出，隨台幣回貶, 自 7 月起外幣部位已開始產生兌換利益，大幅消除了第二季匯率震盪劇烈產生的不確定性。

光隆強調，雖短期出貨時間調整使單月營收波動，但主要品牌客戶庫存水位已回到正常水準，且因各國關稅政策已趨明朗，訂單能見度提升，第四季 接單逐步落實，營運有望回升。在本業需求穩健、固定收益與建案交屋挹注下，光隆對下半年營運維持穩健展望。