營收速報 - 全域(3067)9月營收857萬元年增率高達1838.91％
今年1-9月累計營收為4,371萬元，累計年增率17.7%。
最新價為18.4元，近5日股價下跌-3.95%，相關其他電子類指數上漲2.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|857萬
|1839%
|250%
|25/8
|245萬
|214%
|-59%
|25/7
|590萬
|1193%
|75%
|25/6
|338萬
|239%
|-39%
|25/5
|555萬
|220%
|59%
|25/4
|349萬
|545%
|2%
全域(3067-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為全戶濾淨產品之生產與買賣。專業音響之製造及全球行銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
