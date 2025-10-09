search icon



營收速報 - 全域(3067)9月營收857萬元年增率高達1838.91％

鉅亨網新聞中心


全域(3067-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣857萬元，年增率1838.91%，月增率250.37%。

今年1-9月累計營收為4,371萬元，累計年增率17.7%。

最新價為18.4元，近5日股價下跌-3.95%，相關其他電子類指數上漲2.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 857萬 1839% 250%
25/8 245萬 214% -59%
25/7 590萬 1193% 75%
25/6 338萬 239% -39%
25/5 555萬 220% 59%
25/4 349萬 545% 2%

全域(3067-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為全戶濾淨產品之生產與買賣。專業音響之製造及全球行銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收全域

相關行情

台股首頁我要存股
全域18.4+0.82%
美元/台幣30.545+0.03%

