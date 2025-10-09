search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 長榮鋼(2211)9月營收16.83億元年增率高達45.08％

鉅亨網新聞中心


長榮鋼(2211-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣16.83億元，年增率45.08%，月增率33.5%。

今年1-9月累計營收為115.10億元，累計年增率21.52%。

最新價為97.9元，近5日股價上漲3.48%，相關鋼鐵工業下跌-0.16%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1458 張
  • 外資買賣超：+1562 張
  • 投信買賣超：-126 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 16.83億 45% 34%
25/8 12.61億 10% 20%
25/7 10.52億 9% -6%
25/6 11.14億 -9% -1%
25/5 11.23億 -8% -19%
25/4 13.95億 57% 21%

長榮鋼(2211-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收長榮鋼

相關行情

台股首頁我要存股
長榮鋼97.9-0.20%
美元/台幣30.545+0.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty