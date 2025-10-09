營收速報 - 長榮鋼(2211)9月營收16.83億元年增率高達45.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為115.10億元，累計年增率21.52%。
最新價為97.9元，近5日股價上漲3.48%，相關鋼鐵工業下跌-0.16%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1458 張
- 外資買賣超：+1562 張
- 投信買賣超：-126 張
- 自營商買賣超：+22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|16.83億
|45%
|34%
|25/8
|12.61億
|10%
|20%
|25/7
|10.52億
|9%
|-6%
|25/6
|11.14億
|-9%
|-1%
|25/5
|11.23億
|-8%
|-19%
|25/4
|13.95億
|57%
|21%
長榮鋼(2211-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
