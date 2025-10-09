search icon



營收速報 - 建漢(3062)9月營收4.14億元年增率高達47.15％

鉅亨網新聞中心


建漢(3062-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4.14億元，年增率47.15%，月增率63.07%。

今年1-9月累計營收為30.49億元，累計年增率22.92%。

最新價為23.55元，近5日股價下跌-2.1%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+696 張
  • 外資買賣超：+664 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4.14億 47% 63%
25/8 2.54億 -27% -26%
25/7 3.45億 -17% -33%
25/6 5.14億 82% 41%
25/5 3.65億 32% 27%
25/4 2.88億 33% 1%

建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

