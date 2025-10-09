營收速報 - 建漢(3062)9月營收4.14億元年增率高達47.15％
今年1-9月累計營收為30.49億元，累計年增率22.92%。
最新價為23.55元，近5日股價下跌-2.1%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+696 張
- 外資買賣超：+664 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4.14億
|47%
|63%
|25/8
|2.54億
|-27%
|-26%
|25/7
|3.45億
|-17%
|-33%
|25/6
|5.14億
|82%
|41%
|25/5
|3.65億
|32%
|27%
|25/4
|2.88億
|33%
|1%
建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
