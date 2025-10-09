營收速報 - 國建(2501)9月營收20.36億元年增率高達88.28％
今年1-9月累計營收為155.57億元，累計年增率7.39%。
最新價為23.6元，近5日股價上漲0.64%，相關建材營造下跌-1.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3558 張
- 外資買賣超：+3392 張
- 投信買賣超：+199 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|20.36億
|88%
|100%
|25/8
|10.18億
|10%
|-10%
|25/7
|11.30億
|4%
|-74%
|25/6
|42.62億
|185%
|341%
|25/5
|9.67億
|-15%
|-2%
|25/4
|9.92億
|-42%
|-15%
國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
