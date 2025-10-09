營收速報 - 國建(2501)9月營收20.36億元年增率高達88.28％

search icon



國建(2501-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣20.36億元，年增率88.28%，月增率100.09%。

今年1-9月累計營收為155.57億元，累計年增率7.39%。

最新價為23.6元，近5日股價上漲0.64%，相關建材營造下跌-1.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3558 張
  • 外資買賣超：+3392 張
  • 投信買賣超：+199 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 20.36億 88% 100%
25/8 10.18億 10% -10%
25/7 11.30億 4% -74%
25/6 42.62億 185% 341%
25/5 9.67億 -15% -2%
25/4 9.92億 -42% -15%

國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收國建

