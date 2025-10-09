search icon



鉅亨速報

營收速報 - 華碩(2357)9月營收825.95億元年增率高達33.02％

鉅亨網新聞中心


華碩(2357-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣825.95億元，年增率33.02%，月增率31.49%。

今年1-9月累計營收為5,359.81億元，累計年增率23.74%。

最新價為677元，近5日股價上漲2.37%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+969 張
  • 外資買賣超：+1654 張
  • 投信買賣超：-747 張
  • 自營商買賣超：+62 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 825.95億 33% 31%
25/8 628.15億 10% 14%
25/7 548.71億 16% -20%
25/6 685.73億 17% 8%
25/5 632.16億 41% 12%
25/4 562.18億 35% -13%

華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收華碩

