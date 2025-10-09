營收速報 - 華碩(2357)9月營收825.95億元年增率高達33.02％
今年1-9月累計營收為5,359.81億元，累計年增率23.74%。
最新價為677元，近5日股價上漲2.37%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+969 張
- 外資買賣超：+1654 張
- 投信買賣超：-747 張
- 自營商買賣超：+62 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|825.95億
|33%
|31%
|25/8
|628.15億
|10%
|14%
|25/7
|548.71億
|16%
|-20%
|25/6
|685.73億
|17%
|8%
|25/5
|632.16億
|41%
|12%
|25/4
|562.18億
|35%
|-13%
華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
