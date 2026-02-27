對伊朗核談不滿意 川普放話「必要時動武」油價飆升至七個月高點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-02-28 07:10

美國總統川普週五 (27 日) 表示，在最新一輪伊朗核計畫談判未能達成協議後，他對伊朗「並不滿意」，但強調尚未決定是否對該國發動軍事攻擊，推動國際油價攀升至約七個月高點。

川普放話「必要時動武」油價飆升至七個月高點 (圖：REUTERS/TPG)

美伊兩國在日內瓦談判於週四無果而終後，美國總統川普週五 (27 日) 首度發表評論指出：「伊朗不願給我們必須得到的東西，我對此不滿意，也談不上滿意。」

他同時重申，他「希望不要」動用美軍攻擊伊朗，但也坦言「有時候必須這麼做」，並強調最終決定尚未拍板。

川普最新對伊朗釋出的強硬訊號，正迅速攪動全球能源市場。市場人士指出，隨著川普公開表示「有時候必須動用武力」，交易員已開始提高對美國可能軍事打擊伊朗的預期。

受地緣政治風險升溫影響，4 月交割的西德州中級原油 (WTI) 收在每桶 67.02 美元，布蘭特原油收在 72.48 美元，雙雙寫下約七個月新高。

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 認為，川普這番談話等同為國際油市點燃引信，市場正為潛在衝突重新定價。

Raj 指出，交易員目前已在油價中「加入約 10 美元的風險溢價」，反映局勢可能從談判快速轉向軍事行動。

市場最關注的變數之一，是伊朗是否動用封鎖荷姆茲海峽的選項。

根據牛津分析 (Oxford Analytica) 報告，該水道承載全球約 20% 原油運輸量，一旦出現干擾，即使未完全封閉，也可能對區域貿易與國際油價造成顯著衝擊。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，伊朗目前未見明顯讓步跡象，市場應為美方可能行動做好準備，他估計相關軍事行動的機率「接近 80%」。Smith 同時指出，伊朗近期大幅提高原油出口，顯示其正試圖在潛在衝突前加速出貨。

數據顯示，上週伊朗原油出口達約 2,600 萬桶，遠高於平常水準，使 2 月出口節奏升至 2018 年 7 月以來最高。

不過，市場人士也提醒，週末立即爆發軍事行動仍非定局。阿曼外交部長 Badr Albusaidi 透露，美伊談判已取得「顯著進展」，雙方對話仍將持續。

多國已開始發布安全警示

隨著市場與外交圈對美國可能動武的疑慮升溫，多國已開始發布安全警示。

英國宣布暫時撤離駐德黑蘭大使館部分人員，並更新旅遊建議，呼籲避免非必要前往以色列。中國、印度與加拿大也敦促本國公民儘快離開伊朗，德國與法國則分別強化對以色列的旅遊警示。

美國國務院亦呼籲在伊朗的美國公民「立即離境」。同時，美國駐以色列大使館已允許部分非緊急人員及其家屬離開，建議有意離境者趁商業航班仍可取得時儘早安排。

美方強化中東部署 盧比奧將訪以色列

美方已在中東部署自 2003 年伊拉克戰爭以來最大規模兵力，同時，美國國務卿盧比歐預計下週一 (3 月 2 日) 訪問以色列，將與總理尼坦雅胡討論包括伊朗在內的區域議題。盧比奧同日宣布，已將伊朗列為「不當拘留國家贊助者」，為新設制裁權力的首次動用。

伊朗警告，若遭美方攻擊將以武力回應。華府與盟友懷疑伊朗正逼近核武能力門檻，但德黑蘭一再否認，稱其核計畫僅供和平用途。

伊朗外長 Abbas Araghchi 亦稱談判取得「良好進展」，但仍有部分議題待解。