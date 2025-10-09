營收速報 - 遠雄來(2712)9月營收4,599萬元年增率高達34.23％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為4.23億元，累計年增率68.78%。
最新價為19.9元，近5日股價下跌-0.25%，相關觀光事業下跌-0.9%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：-4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4,599萬
|34%
|-41%
|25/8
|7,754萬
|106%
|24%
|25/7
|6,269萬
|173%
|47%
|25/6
|4,259萬
|115%
|3%
|25/5
|4,134萬
|738%
|7%
|25/4
|3,853萬
|625%
|21%
遠雄來(2712-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 雷虎利空不跌，無人機下週有望點火？
- 致伸9月營收54.3億元呈年月雙增 B2B及AIoT專案持續挹注
- 營收創高、AI電源領航 千金股台達電基本面撐腰、外資超狂目標價！
- 宏碁9月營收月增逾3成創11年同期新高 六大產品線全面成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇