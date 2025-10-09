營收速報 - 勤美(1532)9月營收20.94億元年增率高達96％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為121.15億元，累計年增率-19.42%。
最新價為27.1元，近5日股價上漲0.18%，相關電機機械上漲3.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+343 張
- 外資買賣超：+279 張
- 投信買賣超：-37 張
- 自營商買賣超：+101 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|20.94億
|96%
|-29%
|25/8
|29.45億
|147%
|196%
|25/7
|9.94億
|-14%
|-8%
|25/6
|10.84億
|-48%
|12%
|25/5
|9.66億
|-61%
|-7%
|25/4
|10.41億
|-53%
|-4%
勤美(1532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
