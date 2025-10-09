search icon



營收速報 - 勤美(1532)9月營收20.94億元年增率高達96％

鉅亨網新聞中心


勤美(1532-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣20.94億元，年增率96%，月增率-28.88%。

今年1-9月累計營收為121.15億元，累計年增率-19.42%。

最新價為27.1元，近5日股價上漲0.18%，相關電機機械上漲3.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+343 張
  • 外資買賣超：+279 張
  • 投信買賣超：-37 張
  • 自營商買賣超：+101 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 20.94億 96% -29%
25/8 29.45億 147% 196%
25/7 9.94億 -14% -8%
25/6 10.84億 -48% 12%
25/5 9.66億 -61% -7%
25/4 10.41億 -53% -4%

勤美(1532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收勤美

