營收速報 - 富華新(3056)9月營收7,242萬元年增率高達57.13％
今年1-9月累計營收為37.69億元，累計年增率1491.72%。
最新價為20.25元，近5日股價上漲1.01%，相關建材營造下跌-1.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+92 張
- 外資買賣超：+78 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7,242萬
|57%
|19%
|25/8
|6,111萬
|8%
|6%
|25/7
|5,739萬
|154%
|-10%
|25/6
|6,352萬
|107%
|-19%
|25/5
|7,815萬
|288%
|-26%
|25/4
|1.06億
|332%
|-40%
富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
