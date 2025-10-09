search icon



營收速報 - 富華新(3056)9月營收7,242萬元年增率高達57.13％

鉅亨網新聞中心


富華新(3056-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣7,242萬元，年增率57.13%，月增率18.52%。

今年1-9月累計營收為37.69億元，累計年增率1491.72%。

最新價為20.25元，近5日股價上漲1.01%，相關建材營造下跌-1.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+92 張
  • 外資買賣超：+78 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 7,242萬 57% 19%
25/8 6,111萬 8% 6%
25/7 5,739萬 154% -10%
25/6 6,352萬 107% -19%
25/5 7,815萬 288% -26%
25/4 1.06億 332% -40%

富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

