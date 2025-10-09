search icon



營收速報 - 佰鴻(3031)9月營收1.21億元年增率高達37.5％

鉅亨網新聞中心


佰鴻(3031-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.21億元，年增率37.5%，月增率30.25%。

今年1-9月累計營收為8.34億元，累計年增率-7.78%。

最新價為20.7元，近5日股價上漲5.38%，相關光 電 業上漲1.84%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+329 張
  • 外資買賣超：+303 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.21億 38% 30%
25/8 9,293萬 6% 8%
25/7 8,565萬 -21% -5%
25/6 9,030萬 -19% 0%
25/5 9,000萬 -19% -14%
25/4 1.05億 -19% 6%

佰鴻(3031-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子工業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

