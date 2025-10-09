營收速報 - 佰鴻(3031)9月營收1.21億元年增率高達37.5％
今年1-9月累計營收為8.34億元，累計年增率-7.78%。
最新價為20.7元，近5日股價上漲5.38%，相關光 電 業上漲1.84%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+329 張
- 外資買賣超：+303 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.21億
|38%
|30%
|25/8
|9,293萬
|6%
|8%
|25/7
|8,565萬
|-21%
|-5%
|25/6
|9,030萬
|-19%
|0%
|25/5
|9,000萬
|-19%
|-14%
|25/4
|1.05億
|-19%
|6%
佰鴻(3031-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子工業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
