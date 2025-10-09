search icon



營收速報 - 潤泰全(2915)9月營收3.08億元年增率高達37.03％

鉅亨網新聞中心


潤泰全(2915-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.08億元，年增率37.03%，月增率64.74%。

今年1-9月累計營收為19.47億元，累計年增率-5.04%。

最新價為52元，近5日股價下跌-1.16%，相關貿易百貨下跌-0.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-532 張
  • 外資買賣超：-478 張
  • 投信買賣超：-131 張
  • 自營商買賣超：+77 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.08億 37% 65%
25/8 1.87億 -23% 9%
25/7 1.71億 -28% -19%
25/6 2.10億 -9% -5%
25/5 2.21億 3% 11%
25/4 2.00億 2% -3%

潤泰全(2915-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為天然棉．纖維．紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務。農畜水產品．雜貨．衣著．建材．家具及裝飾品之批發及零售業務。委託營造商興建國民住宅．商業大樓出租．出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收潤泰全

