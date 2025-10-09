營收速報 - 潤泰全(2915)9月營收3.08億元年增率高達37.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為19.47億元，累計年增率-5.04%。
最新價為52元，近5日股價下跌-1.16%，相關貿易百貨下跌-0.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-532 張
- 外資買賣超：-478 張
- 投信買賣超：-131 張
- 自營商買賣超：+77 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.08億
|37%
|65%
|25/8
|1.87億
|-23%
|9%
|25/7
|1.71億
|-28%
|-19%
|25/6
|2.10億
|-9%
|-5%
|25/5
|2.21億
|3%
|11%
|25/4
|2.00億
|2%
|-3%
潤泰全(2915-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為天然棉．纖維．紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務。農畜水產品．雜貨．衣著．建材．家具及裝飾品之批發及零售業務。委託營造商興建國民住宅．商業大樓出租．出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
