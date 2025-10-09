search icon



營收速報 - 晶彩科(3535)9月營收8,578萬元年增率高達4028.15％

鉅亨網新聞中心


晶彩科(3535-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8,578萬元，年增率4028.15%，月增率329.15%。

今年1-9月累計營收為2.14億元，累計年增率-63.89%。

最新價為78元，近5日股價下跌-5.95%，相關光 電 業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-581 張
  • 外資買賣超：-578 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 8,578萬 4028% 329%
25/8 1,999萬 -49% 342%
25/7 452萬 -94% -84%
25/6 2,797萬 -89% 489%
25/5 475萬 -96% -77%
25/4 2,032萬 -34% -56%

晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為檢量測系統及設備。設備零組件及電子配件。維修收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收晶彩科

相關行情

台股首頁我要存股
晶彩科78+0.65%
美元/台幣30.545+0.03%

