營收速報 - 晶彩科(3535)9月營收8,578萬元年增率高達4028.15％
鉅亨網新聞中心
晶彩科(3535-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8,578萬元，年增率4028.15%，月增率329.15%。
今年1-9月累計營收為2.14億元，累計年增率-63.89%。
最新價為78元，近5日股價下跌-5.95%，相關光 電 業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-581 張
- 外資買賣超：-578 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|8,578萬
|4028%
|329%
|25/8
|1,999萬
|-49%
|342%
|25/7
|452萬
|-94%
|-84%
|25/6
|2,797萬
|-89%
|489%
|25/5
|475萬
|-96%
|-77%
|25/4
|2,032萬
|-34%
|-56%
晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為檢量測系統及設備。設備零組件及電子配件。維修收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
