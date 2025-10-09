search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 譁裕(3419)9月營收1.89億元年增率高達52.51％

鉅亨網新聞中心


譁裕(3419-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.89億元，年增率52.51%，月增率28%。

今年1-9月累計營收為13.82億元，累計年增率27.6%。

最新價為14.05元，近5日股價下跌-1.05%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-15 張
  • 外資買賣超：-16 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.89億 53% 28%
25/8 1.48億 52% -8%
25/7 1.61億 21% -4%
25/6 1.67億 27% 4%
25/5 1.60億 4% 12%
25/4 1.44億 25% -14%

譁裕(3419-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收譁裕

相關行情

台股首頁我要存股
譁裕14.05-0.71%
美元/台幣30.545+0.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty