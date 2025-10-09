營收速報 - 偉訓(3032)9月營收9.88億元年增率高達67.76％
今年1-9月累計營收為80.57億元，累計年增率47.45%。
最新價為96元，近5日股價下跌-3.82%，相關零組件業上漲6.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-306 張
- 外資買賣超：-266 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|9.88億
|68%
|-10%
|25/8
|10.95億
|96%
|-4%
|25/7
|11.43億
|151%
|65%
|25/6
|6.91億
|51%
|-14%
|25/5
|8.01億
|26%
|-20%
|25/4
|10.01億
|36%
|15%
偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
