鉅亨速報

營收速報 - 偉訓(3032)9月營收9.88億元年增率高達67.76％

鉅亨網新聞中心


偉訓(3032-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣9.88億元，年增率67.76%，月增率-9.74%。

今年1-9月累計營收為80.57億元，累計年增率47.45%。

最新價為96元，近5日股價下跌-3.82%，相關零組件業上漲6.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-306 張
  • 外資買賣超：-266 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 9.88億 68% -10%
25/8 10.95億 96% -4%
25/7 11.43億 151% 65%
25/6 6.91億 51% -14%
25/5 8.01億 26% -20%
25/4 10.01億 36% 15%

偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收偉訓

相關行情

台股首頁我要存股
偉訓96+0.42%
美元/台幣30.545+0.03%

