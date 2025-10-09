營收速報 - 南仁湖(5905)9月營收1.00億元年增率高達32.16％
今年1-9月累計營收為7.92億元，累計年增率2.11%。
最新價為10.05元，近5日股價下跌-6.07%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲0.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-455 張
- 外資買賣超：-455 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.00億
|32%
|-22%
|25/8
|1.28億
|21%
|30%
|25/7
|9,918萬
|-14%
|28%
|25/6
|7,738萬
|-16%
|-3%
|25/5
|7,958萬
|7%
|-0%
|25/4
|7,995萬
|-5%
|14%
南仁湖(5905-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為客房,餐飲,商品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
