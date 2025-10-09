search icon



鉅亨速報

營收速報 - 南仁湖(5905)9月營收1.00億元年增率高達32.16％

鉅亨網新聞中心


南仁湖(5905-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.00億元，年增率32.16%，月增率-22%。

今年1-9月累計營收為7.92億元，累計年增率2.11%。

最新價為10.05元，近5日股價下跌-6.07%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲0.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-455 張
  • 外資買賣超：-455 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.00億 32% -22%
25/8 1.28億 21% 30%
25/7 9,918萬 -14% 28%
25/6 7,738萬 -16% -3%
25/5 7,958萬 7% -0%
25/4 7,995萬 -5% 14%

南仁湖(5905-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為客房,餐飲,商品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
南仁湖10.05-1.95%
美元/台幣30.545+0.03%

