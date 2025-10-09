search icon



營收速報 - 華票(2820)9月營收2.64億元年增率高達53.27％

鉅亨網新聞中心


華票(2820-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.64億元，年增率53.27%，月增率11.61%。

今年1-9月累計營收為22.54億元，累計年增率29.19%。

最新價為16.25元，近5日股價下跌-0.61%，相關金融保險下跌-0.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-92 張
  • 外資買賣超：-512 張
  • 投信買賣超：+287 張
  • 自營商買賣超：+133 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.64億 53% 12%
25/8 2.37億 -6% -28%
25/7 3.27億 48% -10%
25/6 3.63億 100% 65%
25/5 2.20億 49% -14%
25/4 2.56億 173% 29%

華票(2820-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收華票

華票16.25-0.31%
美元/台幣30.545+0.03%

