營收速報 - 華票(2820)9月營收2.64億元年增率高達53.27％
今年1-9月累計營收為22.54億元，累計年增率29.19%。
最新價為16.25元，近5日股價下跌-0.61%，相關金融保險下跌-0.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-92 張
- 外資買賣超：-512 張
- 投信買賣超：+287 張
- 自營商買賣超：+133 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.64億
|53%
|12%
|25/8
|2.37億
|-6%
|-28%
|25/7
|3.27億
|48%
|-10%
|25/6
|3.63億
|100%
|65%
|25/5
|2.20億
|49%
|-14%
|25/4
|2.56億
|173%
|29%
華票(2820-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
