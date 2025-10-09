營收速報 - 兆赫(2485)9月營收2.88億元年增率高達216.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為16.75億元，累計年增率-24.95%。
最新價為13.4元，近5日股價下跌-0.38%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-321 張
- 外資買賣超：-366 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+45 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.88億
|217%
|60%
|25/8
|1.80億
|80%
|35%
|25/7
|1.34億
|60%
|-12%
|25/6
|1.52億
|-45%
|-33%
|25/5
|2.27億
|-40%
|-18%
|25/4
|2.76億
|-14%
|100%
兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
