營收速報 - 兆赫(2485)9月營收2.88億元年增率高達216.59％

兆赫(2485-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.88億元，年增率216.59%，月增率59.68%。

今年1-9月累計營收為16.75億元，累計年增率-24.95%。

最新價為13.4元，近5日股價下跌-0.38%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-321 張
  • 外資買賣超：-366 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+45 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.88億 217% 60%
25/8 1.80億 80% 35%
25/7 1.34億 60% -12%
25/6 1.52億 -45% -33%
25/5 2.27億 -40% -18%
25/4 2.76億 -14% 100%

兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

