鉅亨速報

營收速報 - 統一證(2855)9月營收13.74億元年增率高達98.73％

鉅亨網新聞中心


統一證(2855-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣13.74億元，年增率98.73%，月增率-23.27%。

今年1-9月累計營收為86.18億元，累計年增率-16%。

最新價為24.1元，近5日股價上漲3.41%，相關金融保險下跌-0.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7754 張
  • 外資買賣超：+7563 張
  • 投信買賣超：+191 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 13.74億 99% -23%
25/8 17.91億 98% 27%
25/7 14.12億 33% 31%
25/6 10.78億 -35% 30%
25/5 8.31億 -27% 106%
25/4 4.03億 -50% 4%

統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收統一證

