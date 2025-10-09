營收速報 - 金像電(2368)9月營收59.95億元年增率高達79.84％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為434.02億元，累計年增率49.91%。
最新價為434元，近5日股價上漲0.11%，相關零組件業上漲6.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4054 張
- 外資買賣超：-3038 張
- 投信買賣超：-1190 張
- 自營商買賣超：+174 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|59.95億
|80%
|2%
|25/8
|58.87億
|65%
|4%
|25/7
|56.46億
|60%
|22%
|25/6
|46.32億
|46%
|-1%
|25/5
|46.84億
|39%
|2%
|25/4
|46.02億
|56%
|2%
金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 聚亨(2022)9月營收9.79億元年增率高達42.07％
- 營收速報 - 堤維西(1522)9月營收24.40億元年增率高達58.85％
- 營收速報 - 力鵬(1447)9月營收25.80億元年增率高達36.33％
- 營收速報 - 興泰(1235)9月營收1,963萬元年增率高達46.35％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇