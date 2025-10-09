search icon



鉅亨速報

營收速報 - 金像電(2368)9月營收59.95億元年增率高達79.84％

鉅亨網新聞中心


金像電(2368-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣59.95億元，年增率79.84%，月增率1.83%。

今年1-9月累計營收為434.02億元，累計年增率49.91%。

最新價為434元，近5日股價上漲0.11%，相關零組件業上漲6.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4054 張
  • 外資買賣超：-3038 張
  • 投信買賣超：-1190 張
  • 自營商買賣超：+174 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 59.95億 80% 2%
25/8 58.87億 65% 4%
25/7 56.46億 60% 22%
25/6 46.32億 46% -1%
25/5 46.84億 39% 2%
25/4 46.02億 56% 2%

金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收金像電

