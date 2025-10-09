search icon



營收速報 - 聚亨(2022)9月營收9.79億元年增率高達42.07％

鉅亨網新聞中心


聚亨(2022-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣9.79億元，年增率42.07%，月增率25.78%。

今年1-9月累計營收為67.55億元，累計年增率14.51%。

最新價為7.71元，近5日股價下跌-1.53%，相關鋼鐵工業下跌-0.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+31 張
  • 外資買賣超：+37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 9.79億 42% 26%
25/8 7.78億 31% 3%
25/7 7.57億 19% 16%
25/6 6.51億 -2% -5%
25/5 6.84億 15% -4%
25/4 7.13億 0% -12%

聚亨(2022-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲。球化線材。機械零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

