營收速報 - 聚亨(2022)9月營收9.79億元年增率高達42.07％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為67.55億元，累計年增率14.51%。
最新價為7.71元，近5日股價下跌-1.53%，相關鋼鐵工業下跌-0.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+31 張
- 外資買賣超：+37 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|9.79億
|42%
|26%
|25/8
|7.78億
|31%
|3%
|25/7
|7.57億
|19%
|16%
|25/6
|6.51億
|-2%
|-5%
|25/5
|6.84億
|15%
|-4%
|25/4
|7.13億
|0%
|-12%
聚亨(2022-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲。球化線材。機械零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
