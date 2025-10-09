search icon



營收速報 - 力鵬(1447)9月營收25.80億元年增率高達36.33％

鉅亨網新聞中心


力鵬(1447-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣25.80億元，年增率36.33%，月增率-16.69%。

今年1-9月累計營收為211.61億元，累計年增率-17.12%。

最新價為5.75元，近5日股價下跌-0.69%，相關紡織纖維上漲0.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-46 張
  • 外資買賣超：-46 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 25.80億 36% -17%
25/8 30.97億 4% 213%
25/7 9.89億 -58% -51%
25/6 20.38億 -16% -31%
25/5 29.68億 -19% 16%
25/4 25.50億 -12% -11%

力鵬(1447-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為尼龍粒。平(針)織布。尼龍絲。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

