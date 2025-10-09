營收速報 - 力鵬(1447)9月營收25.80億元年增率高達36.33％
今年1-9月累計營收為211.61億元，累計年增率-17.12%。
最新價為5.75元，近5日股價下跌-0.69%，相關紡織纖維上漲0.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-46 張
- 外資買賣超：-46 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|25.80億
|36%
|-17%
|25/8
|30.97億
|4%
|213%
|25/7
|9.89億
|-58%
|-51%
|25/6
|20.38億
|-16%
|-31%
|25/5
|29.68億
|-19%
|16%
|25/4
|25.50億
|-12%
|-11%
力鵬(1447-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為尼龍粒。平(針)織布。尼龍絲。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
