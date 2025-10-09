10月連假行情警報！國慶前賣壓升溫，本文告訴你節前縮減部位成最佳策略

為什麼會有「節前賣壓」，主要來自於市場不確定性，若是在連假期間國際出現利空消息，投資台灣市場的投資人無法即時調節部位，比如 2020 年春節時爆發疫情，在開市當天加權指數下跌 696 點、2025 年４月清明連假時，美國公告各國關稅超乎預期，台股開市當天下跌 2065 點，也因為在連假期間發生利空事件，市場無法消化情緒，導致在一開市後股價狂瀉，所以為了避免市場不確定性造成的傷害，部分投資人、機構法人習慣在連假前將部位減碼，也因此產生了節前賣壓的概念。