search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

10月連假行情警報！國慶前賣壓升溫，本文告訴你節前縮減部位成最佳策略

鉅亨研報


「節前賣壓」是什麼？

cover image of news article
10月連假行情警報！國慶前賣壓升溫，本文告訴你節前縮減部位成最佳策略 (圖:shutterstock)

為什麼會有「節前賣壓」，主要來自於市場不確定性，若是在連假期間國際出現利空消息，投資台灣市場的投資人無法即時調節部位，比如 2020 年春節時爆發疫情，在開市當天加權指數下跌 696 點、2025 年４月清明連假時，美國公告各國關稅超乎預期，台股開市當天下跌 2065 點，也因為在連假期間發生利空事件，市場無法消化情緒，導致在一開市後股價狂瀉，所以為了避免市場不確定性造成的傷害，部分投資人、機構法人習慣在連假前將部位減碼，也因此產生了節前賣壓的概念。


2025 連假有哪幾天? 連假前後加權指數報酬整理

假期開始

假期結束

假期天數

假別

連假前一日大盤報酬 %

連假後一日大盤報酬 %

2025/1/25

2025/2/2

9

春節

0.97

-3.53

2025/2/28

2025/3/2

3

和平紀念日

-1.49

-1.29

2025/4/3

2025/4/6

4

民族掃墓節

0.08

-9.7

2025/5/30

2025/6/1

3

端午節

-0.05

-1.61

2025/9/27

2025/9/29

3

孔子誕辰紀念日

-1.7

0.94

2025/10/4

2025/10/6

3

中秋節

1.45

1.68

2025/10/10

2025/10/12

3

國慶日

-

-

2025/10/24

2025/10/26

3

臺灣光復紀念日

-

-

今年總共有 8 個連假，剩下２個連假都集中在 10 月份，投資人可能會想知道，是否真的要在連假前調節部位呢？我們可以透過歷史的數據來先了解是否真的有「節前賣壓」這件事。

歷史節前、節後股價表現分析

統計 2020~2025 年連假前後加權指數報酬 (如下圖)，圖中 t-1 代表連假前一天、t+1 代表連假後一天，以此類推，在連假前兩天上漲機率來到 68.75%，平均漲幅為 0.29%，而連假前一天平均跌幅 - 0.09％，顯示投資人在連假前拉高股價、並在連假前一日調節部位。

回原文看如何解讀下方數據圖表！！答案只在原文

\\ 如何解讀數據 // / 點擊上方圖表回原文!!!

文章標籤

永豐金證券趨勢分析台股雙十國慶

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty