10月連假行情警報！國慶前賣壓升溫，本文告訴你節前縮減部位成最佳策略
「節前賣壓」是什麼？
為什麼會有「節前賣壓」，主要來自於市場不確定性，若是在連假期間國際出現利空消息，投資台灣市場的投資人無法即時調節部位，比如 2020 年春節時爆發疫情，在開市當天加權指數下跌 696 點、2025 年４月清明連假時，美國公告各國關稅超乎預期，台股開市當天下跌 2065 點，也因為在連假期間發生利空事件，市場無法消化情緒，導致在一開市後股價狂瀉，所以為了避免市場不確定性造成的傷害，部分投資人、機構法人習慣在連假前將部位減碼，也因此產生了節前賣壓的概念。
2025 連假有哪幾天? 連假前後加權指數報酬整理
|
假期開始
|
假期結束
|
假期天數
|
假別
|
連假前一日大盤報酬 %
|
連假後一日大盤報酬 %
|
2025/1/25
|
2025/2/2
|
9
|
春節
|
0.97
|
-3.53
|
2025/2/28
|
2025/3/2
|
3
|
和平紀念日
|
-1.49
|
-1.29
|
2025/4/3
|
2025/4/6
|
4
|
民族掃墓節
|
0.08
|
-9.7
|
2025/5/30
|
2025/6/1
|
3
|
端午節
|
-0.05
|
-1.61
|
2025/9/27
|
2025/9/29
|
3
|
孔子誕辰紀念日
|
-1.7
|
0.94
|
2025/10/4
|
2025/10/6
|
3
|
中秋節
|
1.45
|
1.68
|
2025/10/10
|
2025/10/12
|
3
|
國慶日
|
-
|
-
|
2025/10/24
|
2025/10/26
|
3
|
臺灣光復紀念日
|
-
|
-
今年總共有 8 個連假，剩下２個連假都集中在 10 月份，投資人可能會想知道，是否真的要在連假前調節部位呢？我們可以透過歷史的數據來先了解是否真的有「節前賣壓」這件事。
歷史節前、節後股價表現分析
統計 2020~2025 年連假前後加權指數報酬 (如下圖)，圖中 t-1 代表連假前一天、t+1 代表連假後一天，以此類推，在連假前兩天上漲機率來到 68.75%，平均漲幅為 0.29%，而連假前一天平均跌幅 - 0.09％，顯示投資人在連假前拉高股價、並在連假前一日調節部位。
