鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 15:57

伸興 (1558-TW) 今 (9) 日公告 2025 年 9 月合併營收 7.5 億元，較上月微減 0.09%，年增 2.42%；2025 年第三季合併營收 22.49 億元，季成長 3.14%；累計前三季合併營收 64.73 億元，年成長 2.58%。公司表示，客戶第三季起拉貨力道轉強，使得產能稼動率站穩一定水準之上，預期本業家用縫紉機能進一步支撐集團全年營運正成長。

本業縫紉機Q3拉貨強勁 伸興前3季營收近65億元年增2.6%。(鉅亨網資料照)

伸興表示，受惠於感恩節及聖誕節消費旺季到來，主要客戶在第三季起即有明顯拉貨力道增加的情形，尤其是歐洲大型零售通路針對旗下多款機械式縫紉機的訂單需求持續攀升，不僅助力伸興單月、單季營收成長表現，也讓前三季營收年增來到 2.58%，為公司整體營運帶來正面的挹注。

伸興指出，公司長期深耕縫紉機市場，不僅建立涵蓋商用機、高階電腦刺繡機、電子式縫紉機、拷克機至入門機械式縫紉機的完整產品線，能靈活滿足歐美市場在節慶銷售下的不同需求結構，再加上越南基地逐步發揮成本與產能優勢，客戶出貨規模得以快速擴張。

特別是在垂直整合的一條龍生產模式下，伸興掌握從車殼壓鑄、CNC 加工、外觀 ABS 注塑、到組裝與包裝的全流程，大幅提高零組件自製率並降低成本，使公司在關稅與匯率波動的環境中，展現更強的價格競爭力與供應韌性。

因應全球淨零目標的腳步，台灣總部研發及技術部門已將降低能源需求與環境友善設計列為年度計畫的核心內容，涵蓋議題包括：馬達效能提升、零組件共用化、模具鋼材用量減少、保麗龍改用環保包材、零組件輕量化設計等，每年投入相當人力與管理資源，推動產品與製程全面朝向節能減碳方向升級。

展望 2025 年，伸興維持審慎看法。隨著各市場庫存回補至健康水位，以及節慶需求持續延伸，以目前在手訂單來看，伸興本業家用縫紉機預期能進一步支撐集團全年營運正成長的表現。

而子公司宇隆憑藉高精密零組件加工與整合技術，穩健貢獻營收與獲利，旗下自有品牌 TUF ONE 行星減速機出貨動能延續，目前除應用於智慧工廠與自動化設備外，更已拓展至人形機器人與 e-VTOL(電動垂直起降航空器) 等新興領域，齊步為公司營運帶來良好的成長動能。