營收速報 - 富爾特(6136)9月營收6,708萬元年增率高達101.78％

鉅亨網新聞中心


富爾特(6136-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣6,708萬元，年增率101.78%，月增率34.69%。

今年1-9月累計營收為4.58億元，累計年增率26.89%。

最新價為23.5元，近5日股價下跌-1.46%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+81 張
  • 外資買賣超：+75 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 6,708萬 102% 35%
25/8 4,980萬 22% 1%
25/7 4,942萬 18% -13%
25/6 5,669萬 38% -9%
25/5 6,217萬 46% 56%
25/4 3,973萬 4% -8%

富爾特(6136-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通信網路業。資訊服務業。資訊軟體服務業、資訊軟體批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
富爾特23.5-0.42%
美元/台幣30.545+0.03%

