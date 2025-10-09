營收速報 - 富爾特(6136)9月營收6,708萬元年增率高達101.78％
今年1-9月累計營收為4.58億元，累計年增率26.89%。
最新價為23.5元，近5日股價下跌-1.46%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+81 張
- 外資買賣超：+75 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|6,708萬
|102%
|35%
|25/8
|4,980萬
|22%
|1%
|25/7
|4,942萬
|18%
|-13%
|25/6
|5,669萬
|38%
|-9%
|25/5
|6,217萬
|46%
|56%
|25/4
|3,973萬
|4%
|-8%
富爾特(6136-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通信網路業。資訊服務業。資訊軟體服務業、資訊軟體批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
