營收速報 - 豐謙(5523)9月營收37萬元年增率高達126.99％
今年1-9月累計營收為413萬元，累計年增率-99.19%。
最新價為30元，近5日股價下跌0%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11 張
- 外資買賣超：-11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|37萬
|127%
|0%
|25/8
|37萬
|126%
|-68%
|25/7
|115萬
|218%
|210%
|25/6
|37萬
|-79%
|0%
|25/5
|37萬
|2%
|-1%
|25/4
|37萬
|5%
|-1%
豐謙(5523-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
