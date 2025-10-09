search icon



營收速報 - 豐謙(5523)9月營收37萬元年增率高達126.99％

鉅亨網新聞中心


豐謙(5523-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣37萬元，年增率126.99%，月增率0%。

今年1-9月累計營收為413萬元，累計年增率-99.19%。

最新價為30元，近5日股價下跌0%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-11 張
  • 外資買賣超：-11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 37萬 127% 0%
25/8 37萬 126% -68%
25/7 115萬 218% 210%
25/6 37萬 -79% 0%
25/5 37萬 2% -1%
25/4 37萬 5% -1%

豐謙(5523-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收豐謙

