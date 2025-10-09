search icon



營收速報 - 昇益(5455)9月營收892萬元年增率高達4696.24％

鉅亨網新聞中心


昇益(5455-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣892萬元，年增率4696.24%，月增率93.1%。

今年1-9月累計營收為20.39億元，累計年增率62%。

最新價為30.45元，近5日股價下跌-1.77%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 892萬 4696% 93%
25/8 462萬 2384% 2245%
25/7 20萬 6% 1%
25/6 20萬 5% -99%
25/5 3,415萬 18161% -98%
25/4 17.04億 916239% 8261%

昇益(5455-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

