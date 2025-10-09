營收速報 - 昇益(5455)9月營收892萬元年增率高達4696.24％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為20.39億元，累計年增率62%。
最新價為30.45元，近5日股價下跌-1.77%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|892萬
|4696%
|93%
|25/8
|462萬
|2384%
|2245%
|25/7
|20萬
|6%
|1%
|25/6
|20萬
|5%
|-99%
|25/5
|3,415萬
|18161%
|-98%
|25/4
|17.04億
|916239%
|8261%
昇益(5455-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
