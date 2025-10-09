營收速報 - 均豪(5443)9月營收4.27億元年增率高達69.13％
今年1-9月累計營收為34.28億元，累計年增率16.83%。
最新價為103.5元，近5日股價下跌-0.94%，相關半導體類指數上漲3.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1205 張
- 外資買賣超：-1106 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-99 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4.27億
|69%
|-21%
|25/8
|5.42億
|30%
|72%
|25/7
|3.15億
|-9%
|-39%
|25/6
|5.19億
|101%
|14%
|25/5
|4.54億
|51%
|34%
|25/4
|3.39億
|-0%
|37%
均豪(5443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
