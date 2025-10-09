search icon



營收速報 - 均豪(5443)9月營收4.27億元年增率高達69.13％

鉅亨網新聞中心


均豪(5443-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4.27億元，年增率69.13%，月增率-21.24%。

今年1-9月累計營收為34.28億元，累計年增率16.83%。

最新價為103.5元，近5日股價下跌-0.94%，相關半導體類指數上漲3.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1205 張
  • 外資買賣超：-1106 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-99 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4.27億 69% -21%
25/8 5.42億 30% 72%
25/7 3.15億 -9% -39%
25/6 5.19億 101% 14%
25/5 4.54億 51% 34%
25/4 3.39億 -0% 37%

均豪(5443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收均豪

