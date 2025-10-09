營收速報 - 祥碩(5269)9月營收14.22億元年增率高達169.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為98.94億元，累計年增率60.07%。
最新價為1460元，近5日股價上漲1.7%，相關半導體業上漲6.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-973 張
- 外資買賣超：-899 張
- 投信買賣超：-48 張
- 自營商買賣超：-26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|14.22億
|169%
|9%
|25/8
|13.07億
|63%
|4%
|25/7
|12.63億
|59%
|13%
|25/6
|11.18億
|91%
|0%
|25/5
|11.12億
|38%
|-4%
|25/4
|11.63億
|62%
|29%
祥碩(5269-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
