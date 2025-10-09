search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 祥碩(5269)9月營收14.22億元年增率高達169.49％

鉅亨網新聞中心


祥碩(5269-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣14.22億元，年增率169.49%，月增率8.76%。

今年1-9月累計營收為98.94億元，累計年增率60.07%。

最新價為1460元，近5日股價上漲1.7%，相關半導體業上漲6.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-973 張
  • 外資買賣超：-899 張
  • 投信買賣超：-48 張
  • 自營商買賣超：-26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 14.22億 169% 9%
25/8 13.07億 63% 4%
25/7 12.63億 59% 13%
25/6 11.18億 91% 0%
25/5 11.12億 38% -4%
25/4 11.63億 62% 29%

祥碩(5269-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收祥碩

相關行情

台股首頁我要存股
祥碩1460-2.34%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭吞噬

偏弱
祥碩

51.72%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty