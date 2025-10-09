營收速報 - 世紀(5314)9月營收3.24億元年增率高達1056.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為18.70億元，累計年增率419.21%。
最新價為129.5元，近5日股價下跌-12.19%，相關其他類指數下跌-2.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11062 張
- 外資買賣超：-9969 張
- 投信買賣超：-1064 張
- 自營商買賣超：-29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.24億
|1056%
|41%
|25/6
|2.16億
|562%
|9%
|25/5
|1.99億
|423%
|-4%
|25/4
|2.07億
|368%
|7%
|25/3
|1.93億
|213%
|33%
|25/2
|1.45億
|149%
|8%
世紀(5314-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為保健食品批發、零售。無店面零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
