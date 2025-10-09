營收速報 - 亞昕(5213)9月營收4,384萬元年增率高達30.25％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為109.90億元，累計年增率595.42%。
最新價為24.45元，近5日股價下跌-3.15%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-308 張
- 外資買賣超：-308 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4,384萬
|30%
|-74%
|25/8
|1.65億
|101%
|4%
|25/7
|1.59億
|51%
|-79%
|25/6
|7.72億
|1411%
|186%
|25/5
|2.70億
|220%
|-85%
|25/4
|18.06億
|1037%
|-61%
亞昕(5213-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 海外主題ETF光輝10月 00909、00910狂漲逾1成寫新天價
- 外資回頭加碼44億、投信連五賣 三大法人買超79.15億元
- 輝達+OpenAI點燃新漲勢 主動式ETF吃「晶片升級」與「巨頭聯手」紅利
- 宏碁旗下安圖斯科技發表全新AI伺服器 整合大語言模型加速智慧運算落地
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇