營收速報 - 亞昕(5213)9月營收4,384萬元年增率高達30.25％

鉅亨網新聞中心


亞昕(5213-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4,384萬元，年增率30.25%，月增率-73.5%。

今年1-9月累計營收為109.90億元，累計年增率595.42%。

最新價為24.45元，近5日股價下跌-3.15%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-308 張
  • 外資買賣超：-308 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4,384萬 30% -74%
25/8 1.65億 101% 4%
25/7 1.59億 51% -79%
25/6 7.72億 1411% 186%
25/5 2.70億 220% -85%
25/4 18.06億 1037% -61%

亞昕(5213-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

