營收速報 - 國票金(2889)9月營收9.66億元年增率高達70.59％
今年1-9月累計營收為60.58億元，累計年增率-2.61%。
最新價為15.4元，近5日股價上漲1.32%，相關金融保險下跌-0.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4219 張
- 外資買賣超：+4057 張
- 投信買賣超：-153 張
- 自營商買賣超：+315 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|9.66億
|71%
|8%
|25/8
|8.94億
|46%
|-7%
|25/7
|9.57億
|9%
|15%
|25/6
|8.30億
|-8%
|30%
|25/5
|6.41億
|-4%
|1495%
|25/4
|4,016萬
|-93%
|-92%
國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
