search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 國票金(2889)9月營收9.66億元年增率高達70.59％

鉅亨網新聞中心


國票金(2889-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣9.66億元，年增率70.59%，月增率8.1%。

今年1-9月累計營收為60.58億元，累計年增率-2.61%。

最新價為15.4元，近5日股價上漲1.32%，相關金融保險下跌-0.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4219 張
  • 外資買賣超：+4057 張
  • 投信買賣超：-153 張
  • 自營商買賣超：+315 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 9.66億 71% 8%
25/8 8.94億 46% -7%
25/7 9.57億 9% 15%
25/6 8.30億 -8% 30%
25/5 6.41億 -4% 1495%
25/4 4,016萬 -93% -92%

國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收國票金

相關行情

台股首頁我要存股
國票金15.4+0.33%
美元/台幣30.530-0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
國票金

75%

勝率

#當沖高手_強

偏強
國票金

75%

勝率

#上升三紅K

偏強
國票金

75%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
國票金

75%

勝率

#極短線強勢

偏強
國票金

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty