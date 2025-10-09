search icon



營收速報 - 華晶科(3059)9月營收8.95億元年增率高達38.91％

鉅亨網新聞中心


華晶科(3059-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8.95億元，年增率38.91%，月增率14.37%。

今年1-9月累計營收為65.12億元，累計年增率25.58%。

最新價為50.3元，近5日股價上漲0.2%，相關光 電 業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-284 張
  • 外資買賣超：+347 張
  • 投信買賣超：-558 張
  • 自營商買賣超：-73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 8.95億 39% 14%
25/8 7.83億 27% 3%
25/7 7.58億 23% -2%
25/6 7.72億 20% -1%
25/5 7.81億 44% 17%
25/4 6.70億 30% -8%

華晶科(3059-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為CC0108 電子零組件製造業。F40101 國際貿易業。研究、開發、設計、生產、製造與銷售數位影像相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

