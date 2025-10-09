營收速報 - 華晶科(3059)9月營收8.95億元年增率高達38.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為65.12億元，累計年增率25.58%。
最新價為50.3元，近5日股價上漲0.2%，相關光 電 業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-284 張
- 外資買賣超：+347 張
- 投信買賣超：-558 張
- 自營商買賣超：-73 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|8.95億
|39%
|14%
|25/8
|7.83億
|27%
|3%
|25/7
|7.58億
|23%
|-2%
|25/6
|7.72億
|20%
|-1%
|25/5
|7.81億
|44%
|17%
|25/4
|6.70億
|30%
|-8%
華晶科(3059-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為CC0108 電子零組件製造業。F40101 國際貿易業。研究、開發、設計、生產、製造與銷售數位影像相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
