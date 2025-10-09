營收速報 - 隆大(5519)9月營收3.76億元年增率高達223.65％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為44.57億元，累計年增率22.52%。
最新價為28.5元，近5日股價下跌-2.06%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-141 張
- 外資買賣超：-176 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.76億
|224%
|-75%
|25/8
|15.28億
|605%
|9%
|25/7
|14.04億
|792%
|797%
|25/6
|1.56億
|-34%
|71%
|25/5
|9,165萬
|-69%
|-40%
|25/4
|1.53億
|-21%
|-47%
隆大(5519-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
